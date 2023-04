Leerlingen Zwolse hogeschool laten tips inclusieve taal links liggen: ‘Jongens en meisjes zit er ingebakken’

Kilometer­vre­ters en jonge restaurant­ba­zen slaan handen ineen met eerste halve marathon van Nieuwleu­sen: ‘Bijzondere samenwer­king’

Niet eerder was Nieuwleusen het toneel van een halve marathon. Maar daar komt eind deze maand verandering in. Het piepjonge restaurant LIV heeft de handen ineen geslagen met Loopgroep AG’85 en opent volgende week zaterdag de lommerrijke bossen rond Staphorst voor de prestigieuze loop over 21,1 kilometer.