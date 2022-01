Lege bierkratjes stelen én inleveren, dan is Zwollenaar weer dichter bij een lijntje coke: ‘Ik word gelukkig van drugs’

Onderzoek naar wond van verdachte moet helderheid brengen in moordzaak Zwolse Bitter­straat

Wat heeft de wond aan een van de handen van de 31-jarige Kevin B. voor betekenis in de moordzaak van 14 mei vorig jaar in de Zwolse Bitterstraat? Daar werd een slachtoffer doodgestoken waarbij B. aanwezig was.

4 januari