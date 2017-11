Lege stoelen voor 59 verkeersslachtoffers in provincie Overijssel

Zowel op de Nieuwe Markt in Zwolle als op de Grote Markt in Raalte symboliseren 59 lege stoelen de 59 verkeersslachtoffers in Overijssel. Bert Boerman, voorzitter ROV Oost-Nederland: ,,De stoelen staan er om verkeersdeelnemers bewust te maken van het aantal verkeersdoden in de provincies Overijssel en Gelderland. Maar we willen ook verkeersdeelnemers bewust maken van eigen gedrag in het verkeer én aandacht vragen voor de eventuele bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan een veilig verkeer. Werken aan verkeersveiligheid is heel belangrijk. Elke dag weer. Dit kunnen we als ROV Oost-Nederland niet alleen. Samen met alle verkeersdeelnemers moeten we ervoor zorgen dat ons land verkeersveiliger wordt. Elk slachtoffer is er immers een teveel.”