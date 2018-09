Lege stoelen voor dodelijke slachtoffers verkeer in Oost-Nederland

Gemeente­brief vol ambtenaren­jar­gon? Jip en Janneke-taal graag!

8:41 Gemeentebrieven vol ambtelijk jargon worden in Zwolle vanaf nu herschreven in Jip en Janneke-taal. Zodat iedereen direct begrijpt wat er staat. Steeds meer gemeenten openen de aanval op onbegrijpelijk taalgebruik door ambtenaren. En dat is maar goed ook, zegt hoogleraar Carel Jansen: ,,Onduidelijke taal door de overheid is een gevaar voor de democratie.”