Leger des Heils Zwolle rouwt om overlijden van schilder Pavel

Horeca-echt­paar Fontijn zwaait af in Zwolle, met herinnerin­gen aan De Docter, Sally’s en dronken burgemees­ters

24 oktober Ze runden het in Zwolle wereldberoemde swingcafé De Docter en de Ierse pub Sally O’Briens en kwamen landelijk in het nieuws door dronken burgemeesters. Maar na bijna 39 jaar zwoegen in de horeca stoppen Charles en Leneke Fontijn. Over de valse belofte van Charles, ziekte, vaste gasten die vrienden worden en de reden om nu af te zwaaien.