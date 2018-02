Leger oefent met Fennek-voertuigen in de regio

video Waaghalzen schaatsen al op Tichelgaten tussen Herxen en Windesheim

26 februari De eerste waaghalzen zoeven reeds over het natuurijs van de Tichelgaten tussen Herxen en Windesheim. Zeker tien schaatsers waren daar vandaag in de weer. Volgens hen was het verantwoord, al blijft het uitkijken geblazen.