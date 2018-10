Lekker 500: Librije zakt naar tweede plek, De Leest stijgt

Interscaldes in Kruiningen voert de lijst komend jaar aan. Librije's Zusje in Amsterdam (dat voortaan door het leven gaat als Spectrum) zakt één plekje naar de zevende plek. The White Room, opgestart onder auspiciën van Jacob Jan Boerma van De Leest, stijgt elf plaatsen: 51e.

De Lindenhof uit Giethoorn stijgt één plekje naar de twaalfde plaats. De Groene Lantaarn, nu nog in Zuidwolde, maar vanaf volgend jaar in Staphorst, stijgt naar de 24e plek. ’t Nonnetje blijft staan op plek 33, Het Roode Koper in Ermelo zakt naar plaats 49. Kaatje bij de Sluis in Blokzijl daalt met twee plekken naar 62. De Echoput zakt van de 86e naar de 87e plek en De Boet op Urk daalt met maar liefst elf plaatsen naar de 92e plaats. Ook De Swarte Ruijter in Holten daalt op de ranglijst, van 92 naar 95.