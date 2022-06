Lekker aanklooien en experimenteren bij onderwijslaboratorium WOEST: ‘Het hoeft niet perfect, als leerlingen maar hun grenzen verleggen’

Voor Martijn Bakker is het de tweede keer dat hij als workshopleider meedoet. De Zwollenaar doceert up cycling art, waarbij materialen in een geheel andere hoedanigheid terugkeren en daarmee nieuwe betekenis krijgen. ,,Creatief hergebruik op de rand van technologie en kunst. Net even wat anders dan recyclen. Dat doe je als je jas een nieuwe eigenaar krijgt. De scholieren leren bij mij kunst maken van gebruikte materialen, in dit geval fietsonderdelen.”