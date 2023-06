Lekker weer in Zwolle vandaag

Illegale verbouwing en bewoning ‘overlast­pand’ in Zwolle? ‘Veel geld aan besteed’

,,Prostitutie, wapenbezit en drugshandel.’’ Een huis aan de Groeneweg in Zwolle zorgt voor flinke overlast in de buurt. Studenten maakten plaats voor zorgcliënten. De gemeente grijpt nu in, maar huiseigenaar Jan Tippe stapt naar de rechter. ,,Dit gaat me heel veel geld kosten.’’