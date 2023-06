Lekker weer in Zwolle vanmiddag en vanavond

A28 richting Zwolle dicht door ongeluk met auto, vrachtwa­gen en bedrijfswa­gen

De chaos op de A28 tussen Lichtmis en Zwolle was vanavond gigantisch. Bij een kop-staartbotsing raakten een auto, bestelbus en vrachtwagen zwaarbeschadigd. Brokstukken lagen over de rijbanen verspreid. In de richting van Zwolle ontstond een grote file. Drie rijstroken werden afgesloten.