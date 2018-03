Lekker weer voor ijs in Zwolle: 'Citroen of banaan?'

Goedhart staat al sinds vanochtend vroeg ijs te draaien, morgen moeten er 30 soorten in de vitrine liggen. ,,We gaan eigenlijk altijd begin maart open", zegt de ijsmaker, terwijl hij door het bananen- en citroenijs schept en nog wat eiwit voor een stevigere consistentie toevoegt. ,,Ik vind het zelf ook bar koud buiten nu hoor, maar ja. De seizoensopening was gepland, dus dat hebben we maar doorgezet."

Waterbasis

'We' is Goedhart en zijn compagnon Erwin Luiken. Die laatste komt morgenvroeg, samen met drie winkelmedewerksters, de hele zaak verkoopklaar maken. ,,Nog een keer goed schoonmaken, al het ijs in de vitrine en alle benodigdheden startklaar." Ondertussen draait Goedhart dan morgen nog alle roomvarianten ijs. ,,Het fruitijs is op waterbasis, dat kan een dag vantevoren en dan in de vriezer. De roomvarianten moeten op het laatste moment."

Dat nachtje in de vriezer doet het fruitijs alleen maar goed, weten de ijsmakers. ,,De smaak wordt net iets intenser en het ijs is dan ook wat dikker." Net als buiten dus.

Koopzondag

Overigens verwacht Goedhart morgen nog geen stormloop. ,,Het is koud, er staat oostenwind, recht op onze voordeur. Benieuwd hoe koud het morgen in de salon is." Maar zondag is het koopzondag. ,,Dan is er vast veel aanloop. En onze vaste klanten weten ons ook wel te vinden." Bovendien wordt het vanaf maandag warmer, weet hij. ,,Vanaf dan wordt het alleen maar beter."