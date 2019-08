Leo Koopman (84), PEC-topscorer aller tijden, overleden

Rohda Raalte

Op zijn twaalfde begint de sportieve carrière van Koopman wanneer hij zich aanmeldt bij Rohda Raalte, de club waar hij in 1953/1954 zal debuteren in het eerste elftal. Vier jaar later weet PEC hem over te halen naar Zwolle te komen. Koopman blijft in Raalte wonen, de trein en de bus brengen hem naar het stadion in Zwolle. In de Overijsselse hoofdstad krijgt zijn heldenstatus pas echt vorm. Koopman wordt acht keer topscorer van PEC. In een interview met deze krant vertelt hij in 2015 over zijn geheim. ,,Ik voetbalde vooral zonder bal. Als de tegenpartij in de aanval was, dan keek ik al om me heen waar de ruimte lag. Ook hield ik in de gaten waar mijn medespelers en tegenstanders liepen. Als we de bal dan veroverden wist ik al wat ik moest doen.”