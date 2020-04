Léo Major 75 jaar na dato populairder dan ooit: liedjes, video’s, spandoek en shirts

Op de ochtend van dinsdag 14 april is het exact 75 jaar geleden dat Léo Major aan zijn meerderen kon melden: Zwolle is vrij, de bezetters zijn weg. In 2009 overleed de held van Zwolle, maar zoals dat gaat met helden: helemaal verdwijnen doen ze nooit.

Voor veel Zwollenaren zal de straatnaam Léo Majorlaan het eerste zijn wat ze kunnen opnoemen, als je vraagt wat nu nog te zien of te merken is van zijn bevrijdingsactie in 1945. Wat misschien al minder mensen weten: de naam Léo Major staat dit voetbalseizoen (2019/2020) ook in de nek van alle PEC Zwolle-spelers, met de Canadese vlag erbij. En zijn omgekomen vriend Welly Arsenault heeft een eigen plantsoen langs de Schellerbergweg in Zwolle-Zuid.

Maar ook ver buiten Zwolle, leeft de herinnering aan Major voort. In muzieknummers, spectaculaire cartoonvideo’s , een park in Canada dat zijn naam draagt, een artikel in de New York Times en op T-shirts.

Video’s

Het is meer dan een kijkje waard om vanavond even op Youtube te zoeken op ‘Léo Major’. Spectaculaire video’s, waarin superlatieven je om de oren vliegen. Badass Week: Leo Major and His Balls of Solid Steel en How A Soldier Single-Handedly Liberated An Entire German Occupied City. Alleen deze twee Engelstalige video’s in cartoonvorm zijn in totaal al meer dan drie miljoen keer bekeken.

Film?

Een blik op de reacties onder de filmpjes is de moeite ook zeker waard. ‘De reden waarom er geen standbeeld van hem is? Onvoldoende staal voor zijn ballen’. Of: ‘Als hij twee ogen had gehad, had hij het hele land bevrijd’. En als meest gewaardeerde reactie: ‘Petitie om een film te maken van deze gast.’ Want filmpjes van tien minuten zijn leuk, maar Hollywood, waar blijf je? Tot nu toe blijft het enkel bij een documentaire: The One-eyed Ghost (hieronder de trailer; de documentairemaker bezocht ook Zwolle).

Muzikaal eerbetoon

En ook muzikaal krijgt Major zijn eerbetoon. De Canadese hiphop-groep Original Gross Bonnet bewierookt zijn daden tijdens de Korea-oorlog, waar hij een strategische heuveltop uit handen van de vijand te houden. ‘Défends la colline, Léo Major.’

Een wat rustiger nummer komt van Alexandre Belliard; hij zingt specifiek over de bevrijding van Zwolle.

T-shirts

Wat is een held zonder merchandise? Dat dachten ze ook bij Mercerie Roger, een webshop uit Canada. Voor 29 dollar is daar een T-shirt te bestellen met het portret van Major erop. Al zal er voor Nederlands nog wel wat bijkomen voor de verzendkosten. Pascal Bérubé, politicus in Qubec, toonde het shirt deze week nog op zijn twitteraccount, dat wordt gevolgd door een slordige 30.000 mensen.

Maar je kan natuurlijk ook zelf een T-shirt ontwerpen, dacht Zoran Gavrilovic van Het Weeshuys. Het was hem een doorn in het oog dat Zwollenaren het gezicht van hun bevrijder niet kennen, en dus drukte hij vorig jaar rond 5 mei zelf shirts voor zichzelf en zijn personeel. ,,Ik kreeg veel vragen van gasten. ‘Wie heb jij nou weer op je shirt staan?’. Wat dat betreft is het aardig gelukt, we hebben veel vragen kunnen beantwoorden.’’

Carnavalsoutfit

Extra promotie kreeg Major dit jaar nog tijdens carnaval; Zwollenaar Stefan Meekers (30) verkleedde zich als de bevrijder van zijn stad. ,,Het verhaal is natuurlijk uitgegroeid tot mythe, lang niet alles klopt’’, vertelt hij. ,,Maar het is een mooi verhaal, en hij blijft een held.’’

Stefan Meekers (30) als Léo Major, met o.a. een ooglapje en een Canadese vlag op zijn rug.

Spandoek

In grotere vorm pakten de supporters van PEC Zwolle op 29 april 2018 al uit, bij het thuisduel tegen Willem II. Een groot spandoek met het verhaal van Major daarop sierde de noordtribune, zo’n tien jaar na het overlijden van Major.

Volledig scherm © Martijn Kleingeerts Fotografie

Tentoonstelling

En het ligt nu stil door de coronacrisis, maar in het Nationaal Militair Museum speelt Major een hoofdrol in de expositie ‘Hij of ik’. Te zien tot 26 september 2021.