Leon (25) en vader Berry (59) uit Zwolle ontwerpen hun ideale horloge: 'We raken nooit erover uitgepraat'

indebuurt.nlAls er één onderwerp is waar Leon (25) en vader Berry (59) Groothuis uit Zwolle het uren over kunnen hebben, is het een horloge. “Tot verbazing van mijn moeder en vriendin. Zij denken: hoezo kun je het zolang over één onderwerp hebben? We raken nooit uitgepraat”, zegt Leon. De heren maakten hun droom waar door onder de naam Berlé Watches eigen uurwerken te ontwerpen.

Als je bij Leon en vader Berry over de vloer komt, gaat het bijna altijd over horloges. “Sinds mijn vader klein is, is hij geïnteresseerd in de werking van horloges. Zijn passie heb ik van hem meegekregen. Nu ben ik ook een groot liefhebber en hebben we het eigenlijk nergens anders meer over.”

‘Het is het mooiste sieraad’

Op de vraag wat er zo leuk is aan horloges, hoeft Leon niet lang na te denken. “Wij vinden een horloge het mooiste sieraad voor mannen en genieten van de werking van een automatisch uurwerk. Ook houden we allebei van er fatsoenlijk uitzien en vinden het mooi om aan het stukje uitstraling van een horloge te werken.”

Van ontwerp naar horloge

Hun droom was om zelf een horloge te laten maken. Hun ideale mannensieraad. Ze pakten pen en papier, keken naar hun eigen collectie – ze hebben ieder twintig tot dertig horloges -, en tekenden zo hun allermooiste horloge. Telkens als ze elkaar zagen, werd elk detail soms onder het genot van een biertje uitvoerig besproken.

Drie prototypes

Toen het ontwerp klaar was, namen ze hun schets mee naar een leverancier. “Hij werkte die schets digitaal uit. Zo kregen we steeds een beter beeld van het perfecte horloge.” Na een jaar ontwerpen en aanpassen kregen ze drie samples. “De prototypes waren vrijwel af, precies zoals wij wilden dat de horloges eruitzagen. We voerden nog wat kleine wijzigen door, zoals de kleuren van de secondewijzer.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Een van de horloges van Leon en Berry Groothuis. © Rick Kloekke.

Grijze wijzerplaat

Het belangrijkste dat vader en zoon in hun ontwerp naar voren laten komen, is dat hun sieraad ‘subtiel’ is. “Dus dat het horloge bij elke outfit past. We vonden bijvoorbeeld dat er weinig horloges zijn met een grijze wijzerplaat, dus maakten we een exemplaar.” Verder wilden ze een relatief betaalbaar horloge. Hun uurwerken kosten tussen de 240 en 250 euro. “Wij kochten voor onze verzameling ook niet de duurste horloges.”

Drie horloges op de markt

De heren brachten drie horloges op de markt: een met zilveren wijzerplaat, grijze kast en groene secondewijzer, eentje met een blauwe wijzerplaat en een horloge met een compleet zwarte look. Ze zijn vooralsnog alleen online verkrijgbaar, maar het plan is om de sieraden ook bij een juwelier te verkopen. “Zodat mensen het horloge kunnen zien en voelen. Het is online soms lastig om een goed beeld van een horloge te krijgen.”

‘We zijn het bijna altijd eens’

De samenwerking tussen vader en zoon bevalt goed, stelt Leon. “Wat bijzonder is, is dat we het bijna altijd met elkaar eens zijn. We denken over veel aspecten hetzelfde. We kunnen het enorm lang over een secondewijzer hebben, maar we zijn het altijd met elkaar eens.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Leon (25) en Berry (59) Groothuis met hun drie op de markt gebrachte horloges. © Rick Kloekke.

Een paar millimeter langer

Niet iedereen wil overigens urenlang meepraten over secondewijzers, zegt Leon lachend. “Mijn vrienden hebben minder interesse in het technische verhaal en mijn moeder en zus begrijpen niet dat we zolang over een wijzer praten. Als een wijzer een paar millimeter langer moet, praat ik er uren met mijn vader over. Ik kan alleen echt met hem de details bespreken.”

Volgend ontwerp

Voor de heren is Berlé Watches nu een start-up, maar ze hopen dat ze steeds meer tijd aan hun bedrijf kunnen spenderen. “Dat is de ambitie. Voor nu zijn we vooral in de weekenden en avonden ermee bezig.” Het duo is al aan het sparren over het volgende ontwerp. “Bijvoorbeeld over de kleuren. We willen dezelfde vorm gebruiken, maar we houden van een crème-witte-wijzer of een opvallende kleur, zoals een rode wijzer.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Zwolle. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!