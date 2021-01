Leonie van Iersel vecht voor toekomst kinderen Peru, maar ondertussen kent Covid-19 geen mededogen: ‘Mensen zijn ra-de-loos’

,,Ik had even niet op het nieuws gelet. Ik kwam de supermarkt uit - die al half leeg was - en keek op m’n telefoon om te kijken wat er aan de hand was. Wat bleek; mensen waren aan het hamsteren. Er was een lockdown aangekondigd. En vrij onverwacht ook, want er was pas één coronadode gevallen in heel Peru. Maar opeens was-ie er. Alles dicht, je kon niks meer kopen wat niet in de supermarkt verkrijgbaar was’’, vertelt Leonie van Iersel.