Leraren en cijferlijst onder druk door agressieve leerlingen

Kamervra­gen: komt er inderdaad een tekort aan medische hulpmidde­len

28 februari Joba van den Berg, Kamerlid van het CDA, wil van minister Bruins (Medische Zorg) weten of hij ook bang is voor een landelijk tekort aan medische hulpmiddelen. Voor zo’n tekort waarschuwde Lieke Poot in de Stentor, zij is klinisch fysicus in Zwolle bij ziekenhuis Isala.