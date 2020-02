Let je niet op, ligt er een boom in de Zwolse gracht

Zwolse oorlogs­held Jaap Hinderink (96) overleden: Engeland­vaar­der die boven Veluwe werd gedropt

11:33 In Laren (Noord-Holland) is zaterdag oorlogsheld Jaap Hinderink op 96-jarige leeftijd overleden. Hinderink vertrok in 1941 op 17-jarige leeftijd uit Zwolle en was één van de laatst levende Engelandvaarders.