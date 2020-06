Let op! Dit weekend bussen in plaats van treinen van en naar Zwolle door werkzaamheden

LIVE | Zwollenaar Idris M. weer in strafbank: hoger beroep explosie Da Vinci

9:38 Het Openbaar Ministerie doet vandaag bij het Gerechtshof een nieuwe poging om Zwollenaar Idris M. (26) en zijn maatje Vincent F. (27) achter tralies te krijgen voor het opblazen van M.’s eigen lunchroom Da Vinci in Zwolle, in 2014. In eerste aanleg in 2017 werden ze wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van die brandstichting aan de Oude Vismarkt.