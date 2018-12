Let op: meeste woninginbraken in Wipstrik, centrum en Zwolle-Zuid

Zwollenaar Martijn Koning debuteert op wereldpodi­um: ‘Want wie kijkt er nu niet naar Netflix?’

9:40 Stand-upcomedian en cabaretier Martijn Koning is vanaf 1 januari te zien in de nieuwe Netflixserie Comedians of the World. De wereldwijde serie brengt 47 comedians uit dertien regio’s in acht verschillende talen samen. Een droom die uitkomt voor de in Zwolle geboren en in Hattem groot geworden Koning.