Let op: overal asfaltmachines in Zwolle!

Op meerdere plekken in Zwolle is de gemeente bezig met het asfalteren van wegen. Het verkeer moet ook deze zomer rekening houden met omleidingen.

Het werk staat vooral gepland voor de periode juni en juli. Op een aantal plekken wordt de weg zelfs afgesloten. Verkeer moet daarom extra goed op de borden letten, laat de gemeente weten.

Lichtmisweg

Op de Lichtmisweg en Noordelijke Ruiterweg is het asfalteren al bijna klaar. Daar is 's avonds en 's nachts gewerkt, van 19 tot 6 uur. Donderdag wordt de klus afgesloten. De A28 en toerit Lichtmis bleven al die tijd bereikbaar via een omleiding.

Op de Windesheimerweg wordt donderdag en vrijdag nog gewerkt; daar wordt bermbeton aangebracht. Het beton heeft tijd nodig om goed te verharden. Daarom is dat deel donderdag en vrijdag afgesloten voor doorgaand verkeer. De woningen blijven wel bereikbaar, de omleidingen gaan via de Wijheseweg N337.

Afgesloten

In de Assendorperstraat begint het asfalteren op woensdag 27 juni, rond 18 uur. Dat gebeurt ter hoogte van Tulpstraat. Het werk is waarschijnlijk donderdagochtend 28 juni rond 6 uur klaar, meldt de gemeente. Tijdens de klus is de straat voor fiets- en autoverkeer afgesloten. Bij de Luttenbergstraat wordt iedereen omgeleid via de Wethouder Alferinkweg.

Omrijden

Op de rotonde van de Wijheseweg en de Cameraarlaan wordt in de nacht van vrijdag 29 op zaterdag 30 juni geasfalteerd. Dat werk begint om 19 uur. Verkeer kan omrijden via de Oldeneelallee en de Hollewandsweg, laat de gemeente weten. In diezelfde nacht wordt er ook geasfalteerd aan de Weidesteenlaan. Dat is ter hoogte van de bushalte bij de Tesjeslaan in Westenholte. Dat werk begint om 21 uur. Verkeer wordt omgeleid via de Westenholteralllee en de Teunisbloemweg.

Betonverharding