Levende boeken te leen in Stadkamer

Brand bij Zwols Dieren­asiel, dieren niet in gevaar

11:34 Bij het Zwols Dierenasiel is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. De brand ontstond in een opslagcontainer van de beheerderswoning. Er is, ondanks dat er sprake was van rookontwikkeling, geen gevaar geweest voor de dieren.