‘Levensgevaarlijk’ gifschip mogelijk dinsdag van Zwolle naar Amsterdam: ‘Maar alles moet veilig’

VIDEO Familie Van der Breggen in Hasselt ziet Anna in Tokio brons halen: ‘Kom nu maar lekker naar huis, meid’

29 juli Eén bronzen medaille, dat is de oogst van Anna van der Breggen op deze Olympische Spelen. In alle vroegte zagen vader, moeder, man, zus en zwager thuis in Hasselt vanmorgen hoe Van der Breggen zich naar de derde plaats in de tijdrit in Tokio vocht. En dat er niet meer had in gezeten. ,,Als je het hele jaar domineert, is dit gewoon jammer.”