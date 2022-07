Levensgevaarlijke afvaldumpingen van boeren zorgen nog steeds voor problemen op A1, A28 en A50

De vertraging voor het verkeer bedroeg op dat moment 48 minuten. Verkeer wordt geadviseerd om te rijden via Almelo en Zwolle over de A35 en de A28.

Brandende hooibalen

Op de A28 is ter hoogte van de afrit Nieuwleusen slechts één rijstrook open omdat er nog rotzooi moet worden opgeruimd die de boeren op de snelweg hebben gedumpt. Verkeer daar had rond half acht te maken met een vertraging van 22 minuten.

Intimidaties

Door wie die bedreigingen zijn gedaan en hoe, is niet duidelijk. ,,Wij betreuren dit ten zeerste. Dit levert heel veel hinder en een vervelende situatie op voor de weggebruikers. We betreuren het natuurlijk ook dat de aannemers zich geïntimideerd voelen. Dat zou niet zo moeten zijn’’, aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Opruimen

Wel is er inmiddels een nieuwe aannemer gevonden die daar vannacht is begonnen met het opruimen van de rommel.

Rest van Nederland

Ook in de rest van Nederland blijven de afvaldumpingen van boeren voor problemen zorgen. Op en rond de A7 in Groningen, Friesland en Noord-Holland zijn daardoor in de nacht van woensdag op donderdag meerdere wegen afgesloten.

Ook op andere plekken in het noorden waren vannacht boerenacties. Vlakbij Medemblik in Noord-Holland zijn hooibalen in de fik gezet. Tussen Hoorn en Den Oever is de A7 in beide richtingen dicht bij Middenmeer. Bij Frieschepalen vond rond 03.45 uur eveneens een ongeluk plaats. De weg wordt tussen Groningen en Drachten afgesloten.