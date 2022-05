Levensgevaarlijke bom van Mare en Phelien door EOD tot ontploffing gebracht in Zwolle (en zo ziet dat eruit)

met video Mare en Phelien (9) uit Zwolle komen thuis met ‘levensge­vaar­lij­ke’ granaat: ‘Ik dacht dat het een atoombom was’

Mare en Phelien (allebei 9) waren aan het spelen bij de IJssel in Zwolle toen ze iets bijzonders zagen. Phelien dacht aan een atoombom, Mare aan een stuk oud ijzer. De waarheid ligt in het midden: de meisjes vonden een granaat. Volgens de politieagent die kwam kijken is het een lichtgranaat, maar volgens een munitiedeskundige is het een brisantgranaat uit de Tweede Wereldoorlog. Een die op scherp staat bovendien: ‘Hier ga je hartstikke dood van.’

18 mei