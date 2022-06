Levensgevaarlijke operatie loopt goed af: Zwolse stichting helpt Oekraïense vrouw uit oorlogsgebied te vluchten

met video Geen wanklank op eerste editie van Symphonica Stadshagen: ‘Overtreft stoutste verwach­ting’

Een soort Night of the Proms aan het water, met publiek op afstand. Met spanning werd uitgekeken naar Symphonica Stadshagen, een nieuw evenement in een wijk die, gezien de omvang, wel wat vertier kan gebruiken. Het pakte, mede door het prachtige weer, goed uit. ,,Dit doet me wel wat.”

26 juni