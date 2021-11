Levenslessen met behulp van paarden: Leontine Kremer uit Zwolle schrijft een boek

De voetbalkan­ti­ne zit vol, maar langs de lijn mag niemand staan: ‘Surrealis­tisch, dit is niet meer uit te leggen’

Voetbalclubs in de regio worstelen met de coronaregels. Met een QR-code mag je wel in de kantine zitten, maar langs de lijn een wedstrijd bekijken is verboden. ,,Een surrealistische situatie”, zegt voorzitter Harm Peter Wijnstok van HTC Zwolle. ,,We willen graag in de geest van de regels handelen, maar hoe moet dat dan precies?”

21 november