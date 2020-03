Lever je vuurwerkbril in voor Isala: ‘Iedereen kan helpen!’

Lever je vuurwerkbril in voor ziekenhuis Isala. De oproep van een arts is even praktisch als simpel, maar het gaat om mensenlevens en goede zorg. In de hele regio staan inmiddels inleverpunten bij particulieren. ,,Het is zo eenvoudig, iedereen kan een steentje bijdragen.’’

Het initiatief voor de actie komt van keel-, neus- en oorarts Elisabeth Laurens-Thalen. ,,Samen met vijf vriendinnen zijn we gestart in Zwolle. Vanwege de dreigende tekorten aan beschermende middelen, we wilden iets doen. Iedereen heeft wel zo'n vuurwerkbril, dus iedereen kan helpen!’’

De oproep is sinds woensdag als een lopend vuurtje verspreid. Grote kans dat ie al langs is gekomen op Facebook, in de whatsappgroep van de buurt of via via. En het eerste resultaat mag er zijn; binnen 24 uur kwamen er al 2500 vuurwerkbrillen binnen. En waar het begon in Zwolle, stonden er al snel ook inleverpunten bij particulieren in Genemuiden, Kampen, Hattem en Dalfsen.

Inleverbak voor de deur

In die laatste plaats zetten Erik Holtman en zijn vriendin Miranda Soetevent ook een inleverbak voor hun deur. ,,Via een vriendin van Miranda hoorden we van de actie. ‘Dat kunnen we in Dalfsen ook doen’, dachten we direct. Woensdagavond hebben we de bak neergezet, en aan het eind van de avond hadden we tot onze verrassing drie dozen vol. Waar mensen ze vandaan halen weet ik niet, maar ik denk dat we er nu al zo'n tweehonderd hebben.’’

,,Het prettige van deze actie is dat het heel tastbaar is. Isala heeft brillen nodig, en iedereen kan die afstaan. Heel makkelijk en snel kunnen we op deze manier iets doen.’’

Voorraad voor 1 week

Isala heeft nu nog voldoende beschermende materialen voor de verpleegkundigen op de speciale corona-afdelingen. Maar daarin kan snel verandering komen als het aantal corona-patiënten blijft groeien, vertelt woordvoerder Gerben Hart. Daarom zijn de brillen welkom. ,,We hebben voor ongeveer een week liggen. Dagelijks wordt de voorraad in de gaten gehouden en is er overleg over met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ), die over de verdeling van beschermende middelen over de ziekenhuizen gaat.’’

Brillen voor volwassenen

Als de vuurwerkbrillen bij het ziekenhuis zijn afgeleverd, worden ze eerst geselecteerd en daarna gereinigd in een speciale wasmachine voordat ze gebruikt kunnen worden. Niet elk type vuurwerkbril is geschikt om op de corona-afdelingen mee te kunnen werken. Maar de meeste vuurwerkbrillen voor volwassenen lijken goed gebruikt te kunnen worden, aldus Hart.

Vuurwerkhandelaren delen ook uit De oproep van kno-arts Laurens-Thalen richt zich vooral op particulieren, maar de meeste vuurwerkbrillen zijn uiteraard te vinden bij vuurwerkverkooppunten. De branche doneerde inmiddels al 235.000 brillen aan zorginstellingen die het nodig hebben. Handelaren uit de regio laten weten zo’n beetje alles al te hebben weggegeven. Niet enkel aan Isala, ook tehuizen, ambulancediensten, kraamhulp, de GGZ en huisartsenposten konden al rekenen op giften. Een enkele vuurwerkverkoper laat weten zelfs extra bij te bestellen, om vervolgens weer te doneren.

‘Zo eenvoudig’

Het aantal inleverpunten groeit ondertussen snel door. In Zwolle kunnen inwoners al op zo’n dertig locaties terecht, zoals bijvoorbeeld aan de Wipstrikkerallee 154. ,,Mijn moeder hoorde ervan via Elisabeth’’, vertelt Lara Hellendoorn (24). ,,Je ziet de stapel groeien, ook met mondkapjes en handschoenen. Het is lastig om wat te kunnen doen, maar dit is zo eenvoudig. Laagdrempelig, iedereen kan een steentje bijdragen.’’

KNO-arts Laurens-Thalen vertelt ‘blij verrast’ te zijn met de enorme aandacht voor de oproep. De inzamelactie loopt tot en met zaterdag 28 maart.

Volledig scherm Inzameling van vuurwerkbrillen in Zwolle. In de hele regio zijn inleverpunten ontstaan. © Lara Hellendoorn

