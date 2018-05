Lezers kiezen naam Zwolse busbrug: 'Blauwvingerbrug'

Ruim tweeënvijftighonderd keer is er gestemd op de poll van de Stentor over een nieuwe naam voor de busbrug in Zwolle. De winnaar met 23% van de stemmen is geworden... De Blauwvingerbrug.

Het is inmiddels een week gelegden sinds de brug op zijn plek over het spoor is gereden. Van woensdag tot en met vrijdagochtend is door lezers van de Stentor op een samengestelde top tien nadat er meer dan honderd reacties waren binnengekomen. Het heeft de hele week er om gespannen welke naam zou winnen.

Blauwvingers

De naam 'Blauwvingerbrug' verwijst naar de bijnamen voor Zwollenaren. Met 1196 stemmen bleef het die Allure of Lure voor. Deze had slechts tweeëndertig stemmen minder. Dat de Zwollenaren trots zijn op de stad en hun bijnaam blijkt uit het feit dat ook de 'Blauwslingerbrug' een behoorlijk aantal stemmen kreeg.

De overige namen die de top tien hebben gehaald zijn de Hanzebrug, Slinger, Schuttebrug, Verbindingsbrug, Schellerbrug, Peperbusbrug en de Meanderbrug.

Procedure

Alle namen worden voorgedragen aan de gemeente, maar hoe ziet de officiële procedure voor naamgeving van de brug eruit? Gemeentewoordvoerster Marieke Stenfert legt uit dat het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd is om namen te geven aan de openbare ruimte zoals de brug en moet hierbij voldaan aan een verordening en reglement over naamgeving. ,,De commissie straatnaamgeving adviseert het college over de namen."

Stenfert laat weten dat de gemeente open staat voor de namen en is positief over de grote respons van de poll. ,,In het verleden is met een prijsvraag samen met Zwollenaren nagedacht over de naam van bijvoorbeeld de nieuwe spoorbrug (Hanzeboog) en de fietsbrug in Stadshagen (Twistvlietbrug)."