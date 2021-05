Lezers over kleinere opening afvalbak in Zwolle: ‘Maling aan de bevolking is dit’

LEZERSREACTIES Een volle vuilniszak krijg je straks in Zwolle niet meer in de container. De gemeente verkleint de invoer van de containers, net nu betalen voor restafval op stapel staat. Zwollenaren moeten in 2022 een vast jaarbedrag afrekenen en wie vaker dan gemiddeld afval aanbiedt, betaalt bij. Lezers

Martin Maalderink: ,,Nou dat zal wel opruimen worden in de bossen rond Zwolle. Mensen bedenken wel wat anders, zo werkt dat toch!‘’

Carla Boer: ,,Rare kronkels. In de buurt zijn veel alleenstaande oude mensen die dagelijks hun afval in de container doen. Een handzaam klein zakje. Ze kunnen geen grote zak naar de container zeulen. Zij betalen straks de hoofdprijs. Ik vermoed dat het hele buitengebied (natuur) straks vol ligt met afval. Wie gaat dat opruimen?‘’

A Rijswijk: ,,Dan wordt het tijd dat de grijze container vaker dan een keer per maand word geleegd. Als we alles moeten scheiden kom ik ruimte te kort in deze container dus gaat er meer in de ondergrondse.‘’

Frans van den Bos: ,,De heer Dogger steekt de hand in eigen boezem, wat hebben wij daaraan, in elke buurt straks een composthoop, en altijd wel ergens een hoop rommel omdat je het niet meer kwijt kunt op de reguliere manier.’’

Thomas Kamphuis: ,,Heel goed dat er een nieuw afvalregime ingevoerd wordt. Als ik alleen al in Westenholte zie hoe er met afval wordt omgegaan. Groenafval wordt in de blauwe container gestopt, groen-of restafval bij het plastic in de grijze container. Van alles en nog wat wordt gedumpt in de restcontainers of er naast gezet als het er niet meer in past. Heel goed dus dat op deze manier bewustzijn wordt afgedwongen. Het is immers nog steeds zo, dat wie niet wil luisteren, maar moet voelen. Weg met de afvalluiheid.’’

Rolf Wee: ,,Maling aan de bevolking is dit, ik kan me niet indenken dat als je hier een referendum over zou houden dat je een meerderheid achter dit plan krijgt. Hier los je niks, nada mee op, mensen leveren straks minder in maar de hoeveelheid zwerfafval explodeert. Knap bedacht hoor...

Als dit in 2017 al besloten is heb je vier jaar de tijd gehad om hierover te communiceren tenzij je het onder de pet wou houden natuurlijk..‘’

Trudy Leeuw: ,,Ach Ja Zwolle komt weer geld te kort dus burgers mogen het weer oplossen en Willem Dogger veel beloven maar weinig waar maken.‘’

Henk Hartog: ,,De vervuiler betaalt. Dat zijn wij als mens. Optie: ga beter je afval scheiden. In de gemeente Kampen is het ook zo, en vele gemeentes zullen volgen. De vervuiler betaalt, dat is logisch!‘’