Lezers stemmen: fietsrotonde Wipstrikkerallee meest onveilige plek in Zwolle

Dit is de meest onveilige plek voor fietsers in Zwolle

19:08 De fietsrotonde op de Wipstrikkerallee in Zwolle werd in de zomer van 2013 aangelegd en kostte 300.000 euro. Naast de gemeente betaalde ook de provincie Overijssel mee. Lezers van de Stentor vinden het de meeste onveilige plek voor fietsers in Zwolle, blijkt uit de poll die zondagavond om 19 uur sloot. Lees en bekijk het beeldverhaal.