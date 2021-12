Lezersreactie | ‘Door laadpalen verdwijnen in Zwolle 3800 parkeerplaatsen’

Maanden­lang gefrus­treerd wachten op laadpaal in straat? In Overijssel en Gelderland hoeft dat straks niet meer

Inwoners die elektrisch willen rijden en gefrustreerd raken omdat ze een half jaar of langer op een laadpaal moeten wachten? Dat is binnenkort verleden tijd, want gemeenten in Oost-Nederland gaan exact in kaart brengen waar in welke straat er laadpalen komen. ,,Dit hadden ze veel eerder moeten doen.”

