Lezersreactie | ‘Geen weldenkend mens gelooft dat kermis ooit teruggaat naar binnenstad Zwolle’

Eric Beunk reageert op de brief die omwonenden van Park de Wezenlanden kregen over de zomerkermis in Park de Wezenlanden in Zwolle.

Woendagochtend valt er een brief op mijn deurmat van het Afdelingshoofd Wijk- en Beheermanagement van de gemeente Zwolle. Het onderwerp is de Zwolse Zomerkermis 2022.

Zoals bekend wordt deze kermis al enkele jaren en met succes gehouden in het park in plaats van in de binnenstad. Dit jaar is het hoofdargument de kwetsbaarheid van de horeca en de winkeliers ten gevolge van de coronacrisis. Het besluit staat los van het onderzoek wat plaatsvindt naar de toekomstige locatie van de kermis.

Wij als omwonenden lezen zeker het sufferdje. Er is toch geen weldenkend mens die nog gelooft dat de kermis ooit weer teruggaat naar de binnenstad. Wij zijn er enkele jaren geleden mee overvallen en zullen er mee moeten blijven leven.

Cadeaubon

Een vorm van compensatie voor de omwonenden is nooit aan de orde geweest. Ik weet er nu wel eentje. De gemeente incasseert minimaal 7500 tot 15.000 euro stageld per attractie, laten we zeggen in totaal minimaal 400.000 tot 500.000 euro. Naast wat bodemplaten en wat hekwerk kan daar makkelijk een cadeaucompensatiebon af van bijvoorbeeld 100 euro per huishouden en louter te besteden in de Zwolse horeca en/of de retail.

En niet wachten met het uitdelen tot de zomerkermis er staat. Nee, onmiddellijk. Anders is er straks wellicht geen zaak meer om de bon te besteden.

Eric Beunk, Zwolle