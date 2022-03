Lezersreactie | Keuning mag blijven, hoe dan ook

Karst Spijkervet uit Wanneper­veen nieuwe regiobe­stuur­der Oost LTO Noord: ‘Om de tafel met Farmers Defence Force’

Karst Spijkervet uit Wanneperveen is de nieuwe regiobestuurder Oost van boerenbelangenvereniging LTO Noord. De 59-jarige melkveehouder hoopt met zijn vakkennis en bestuurlijke ervaring de neuzen in de landbouwsector dezelfde kant op te krijgen, voor betere afspraken met de overheid. ,,Het is op een aantal vlakken een ongelijke strijd.”

29 maart