Li An Phoa droomt verder na wandeltocht voor een drinkbare IJssel in 2051: ‘Lijkt echt concreet geworden’

Flinke file op A28 tussen Zwolle en Hoogeveen nadat vrachtwa­gen van de weg raakt

16:37 Een vrachtwagencombinatie van een bedrijf uit Dedemsvaart is vanmiddag van de A28 geraakt en de sloot in gereden ter hoogte van De Wijk. Hierdoor is op de snelweg een file van 5 kilometer tussen Zwolle en Hoogeveen ontstaan. De vertraging was maximaal een half uur. Inmiddels is het teruggelopen tot een kwartier.