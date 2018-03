Librije-kok coacht Team NL bij Bocuse d'Or

De Europese finale van de 'Gastronomische Olympische Spelen' vindt plaats in Turijn op 11 en 12 juni 2018. Team NL hoort bij de 20 Europese landen die de strijd aangaan.

Piëmont

Na edities in Noorwegen, Zwitserland, België, Zweden en Hongarije is het nu de beurt aan Italië, om precies te zijn de noordelijk gelegen regio Piëmont, om de Europese selectieronde van de meest prestigieuze gastronomische wedstrijd te hosten: De Bocuse d’Or.

Voor de getalenteerde kandidaten zal dit event de laatste stap zijn in de route naar de wereldfinale in Lyon, de thuishaven van wijlen Paul Bocuse, die plaatsvindt in januari 2019, tijdens de vakbeurs Sirha.

Paul Bocuse

In 1987 creëerde de driesterrenchef Paul Bocuse een wedstrijd om wereldwijd de beste chefs samen te brengen: jonge, talentvolle chefs die de meest uiteenlopende gerechten bereiden voor een enthousiast publiek om hun vakmanschap en passie te laten zien in 5 uur en 35 minuten. Et voila: Bocuse d’Or was geboren. Over 3 decennia verspreid hebben 15 kandidaten geschiedenis geschreven en de felbegeerde trofee mee naar huis mogen nemen.

Voorselectie

20 Europese kandidaten zijn geselecteerd uit een veel groter aantal landen dat zich heeft aangemeld. De belangstelling om deel te nemen is zo groot, dat de wedstrijdorganisatie een voorselectie heeft moeten houden en de 20 beste teams heeft geselecteerd. ,,Als team hebben we er steeds vertrouwen in gehad dat we geselecteerd zouden worden. Als onderdeel van de selectie hebben we films, foto’s van het team en de trainingen aan moeten leveren: de organisatie vraagt veel van de deelnemers. Het team traint elke zondag en woensdagochtend in Ciel Bleu en straks is de trainingskeuken gereed,” aldus coach Jan Smink.