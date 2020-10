Librije-koppel Jonnie en Thérèse opent ondanks corona nieuwe bar in Zwolle

,,Als het concept aanslaat, hopen we dit in de toekomst ook in Nederland te kunnen doen”, zo liet Thérèse in een eerder interview met De Stentor al weten over restaurant Senang Bonaire. Achter de schermen werd al gewerkt aan het Aziatische concept dat zich naast Brass Boer Thuis zal vestigen. ,,We konden er alleen nog niets over zeggen omdat de vergunning nog niet rond was.” Bar Senang komt naast Brass Boer Thuis te zitten aan de Nieuwe Markt.