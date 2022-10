Librije prolongeert titel als beste restaurant in Lekker500

Restaurant De Librije uit Zwolle is voor de tweede keer op rij gekozen tot het beste restaurant in de Lekker500 , de belangrijkste restaurantgids van Nederland. Eigenaren Jonnie en Thérèse Boer haalden vanavond hun prijs op. ,,Toch weer onverwacht", reageert een blije Thérèse Boer.

Al dertig jaar draait De Librije mee in de lijst van de beste 500 restaurants en daarvan staat het Zwolse restaurant al zo'n 25 jaar in de top drie, waarvan nu dus voor de tweede opeenvolgende keer op nummer 1. En toch had Boer er niet op gerekend. ,,Je verwacht wel dat je bovenin mee blijft doen, maar ik dacht dat we weer stuivertje zouden wisselen met de andere twee in de top drie. Niet dus!”

Vegetarisch

Net als vorig jaar eindigden Tribeca in Heeze (Noord-Brabant) en Inter Scaldes in Kruiningen (Zeeland) als tweede en derde achter De Librije, maar dat wil volgens Boer niet zeggen dat er niets is veranderd. ,,Je moet blijven vernieuwen en verbeteren, anders kun je niet steeds zo hoog eindigen. Je moet meegaan met de wereld, dus meer vegetarisch en meer met groenten werken. Daar valt gelukkig heel veel moois mee te maken."

Vorig jaar was het restaurant net als de concurrentie druk met opkrabbelen na de corona-periode, daar heeft de Librije nu veel minder last van. De zaak is weer als vanouds altijd volgeboekt en wie reserveert, moet maanden wachten. Maar dankzij corona vallen er ook af en toe gaten in de agenda. ,,We raden mensen aan het te blijven proberen, want mede dankzij corona hebben we ook nog steeds afzeggingen. Je kunt zomaar geluk hebben.”