Librije's Hotel in de knoei door plots besluit over alcoholverbod na 20:00 uur: ‘Dessertwijn op de kamer’

Regio stuurt massaal extra boa’s de straat op om coronare­gels te handhaven

21 oktober De kans dat je in de regio een boa tegenkomt, is met corona groter dan ooit geworden. De gemeenten in Oost-Nederland hebben meer en meer ‘buitengewoon opsporingsambtenaren’ aangenomen. De opschaling deden ze om strenger te kunnen controleren of iedereen zich aan de coronaregels houdt.