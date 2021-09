Librije-sterrenkok Jonnie Boer uit Zwolle is wéér de allerbeste chef-kok van Nederland

De Zwolse sterrenkok Jonnie Boer is uitgeroepen tot de hoogst genoteerde Nederlandse chef in de internationale top 100 van The Best Chef Award.

Jonnie Boer van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle behoudt daarmee de hoogste positie met plek nummer 13, de positie op de ranglijst die hij ook vorig jaar op de ranglijst innam. In totaal bevat de lijst tien Nederlandse chefs. Vier Nederlandse chefs zijn nieuw.

De jaarlijkse verkiezing van de beste chef ter wereld was ditmaal in Amsterdam. Rene Redzepi van drie Michelin-sterrenrestaurant Noma in Kopenhagen voert de ranglijst niet meer aan. Dabiz Munoz van restaurant Diverxo uit Spanje neemt de koppositie van de Deen over.

The Jane

De eerste Nederlandse chef-kok die Jonnie Boer volgt op de internationale lijst is Nick Bril van tweesterren-restaurant The Jane in Antwerpen (plek 40). Voorts staan uit Nederland op de lijst: Joris Bijdendijk van Rijks/Wils (plaats 56), Soenil Bahadoer van De Lindehof (58), Dennis Huwaë van de Daalder (64) en Syrco Bakker van Pure C (66).

Nieuw zijn Jacob Jan Boerma van The White Room (plek 67 op de ranglijst), Sidney Schutte van Spectrum (80), Jonathan Zandbergen van Merlet (95) en Jan Sobecki van Tribeca (99).

The Best Chef Award is in 2017 in het leven geroepen. Dit keer kwamen in Amsterdam de internationaal erkende chefs bijeen voor een awardshow en tevens culinair spektakel. Op de shortlist van 200 namen (de lijst van het jaar ervoor aangevuld met 100 nieuwe namen) wordt vervolgens gestemd door alle genomineerden en door een groep van 100 anonieme professionals.

