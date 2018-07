Librijegerechten voor de thuiskok

Patiënten ggz wonen middenin wijk: gesprek met buurt helpt

11:33 Pakweg tien jaar geleden besloot de geestelijke gezondheidszorg de hulpverlening uit de anonimiteit te halen. De psychiatrische patiënt werd in het vervolg niet in de afgelegen bossen behandeld, maar middenin de woonwijken. Dit maakt terugkeer in de maatschappij makkelijker.