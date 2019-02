License to Skill: Zwolle wil kietelen in de jacht op ambtenaren

Voor de campagne en website ‘Werken voor Zwolle’ zijn zeven medewerkers van de gemeente geïnterviewd en creatief op de foto gezet. Geveke zelf is er een van. Ze staat op hoge hakken op een James Bond-achtige manier op de Grote Markt in de stad, terwijl een helikopter terrasmeubilair door de lucht laat vliegen en op de achtergrond de klassieke Aston Martin van 007 staat geparkeerd. ‘Ze drinkt liever een biertje dan een Vodka Martini en zou direct ‘ja’ zeggen tegen de rol van James Bond’, staat in de begeleidende tekst. Geveke kan er hartelijk om lachen. Of ze er tevreden mee is? ,,Het had slechter gekund, verder laat ik me er niet over uit. Als het maar prikkelt en motiveert.’’