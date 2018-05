Lichaam Zwolse Deniz in stukken teruggevonden in woning verdachte

Transport­sec­tor werft chauffeurs in Zwolle met korting op lesgeld

8:54 De transportsector zoekt in rap tempo nieuwe chauffeurs en strijkt daarom donderdag 24 mei neer in Zwolle, waar belangstellenden een test kunnen doen of 't vak iets voor hen is. Wie geschikt is, krijgt 85 procent van het lesgeld vergoed én een baangarantie.