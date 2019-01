Lichamelijk beperkte Zwollenaar op zoek naar fietser die hem uit rolstoel lanceerde

Hij is er met een paar kneuzingen vanaf gekomen, maar het had veel erger af kunnen lopen. De lichamelijk beperkte Zwollenaar Peter Westerhuis is vrijdagmiddag van achteren aangereden en uit zijn rolstoel gelanceerd. Westerhuis is op zoek naar de dader en plaatste een oproep op Facebook.

Lancering

Het is vrijdagmiddag 14.30 uur als Westerhuis op het fietspad parallel aan de Rijnlaan rijdt. Hij is onderweg naar zijn werk als hij van achteren wordt aangereden door een fietser en uit zijn rolstoel gelanceerd. ,,Hij of zij moet hard hebben gereden”, zegt Westerhuis, die zelf hulpverlener is. ,,Het was een flinke klap. Ik heb mijn hoofd kunnen beschermen. Ik lag met mijn gezicht naar het asfalt en heb niemand gezien. Op een gegeven moment zag ik vanuit mijn ooghoek iets geels aankomen.” Omstanders hadden een ambulance gebeld en Westerhuis wordt ter controle naar Isala gebracht. ,,Gelukkig ben ik er met flink wat pijn en kneuzingen vanaf gekomen. Ik heb vreselijke mazzel gehad. Was ik met mijn onderste helft op de rijbaan terechtgekomen, had het een stuk beroerder kunnen aflopen.”

Zoektocht

Westerhuis wil de persoon op de fiets die hem heeft aangereden graag vinden. ,,Voor zover bekend is er geen politie bij het ongeluk betrokken geweest en is over de andere partij niets bekend. Via Facebook ben ik nu wel in contact gekomen met een getuige. Volgens diegene is de andere partij wel gebleven totdat de ambulance er was, maar heeft hij of zij geen gegevens achtergelaten.”

Schade

Of zijn rolstoel helemaal in orde is weet hij nog niet zeker. De stoel wordt maandag nagekeken. En eventuele schade wil hij met de verzekering van de persoon op de fiets afhandelen. ,,Maar eigenlijk wil ik ook gewoon graag weten hoe degene die mij heeft aangereden er aan toe is.”

Want boos is hij absoluut niet. ,,Zo zit ik niet in elkaar.”