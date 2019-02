‘Lichtbundels als discolichten’ in woonwijken door parkeerplaats Scaniatrucks in Zwolle

Intensiever

Voor de buurt was het vorig jaar slikken dat het groene schiereiland voortaan een parkeerplaats zou worden. Maar nu blijkt het gebruik van de parkeerplaats is veel intensiever dan gedacht. ‘We stellen hier dan ook vragen over aan het college. We willen graag weten hoe het ingediende herinrichtingsplan van de firma Boverhoff eruit ziet en hoe deze getoetst is. Ook verwachten wij dat de overlast van lampen blijft, ook na het plaatsen van een dichte omheining. We zijn dan ook benieuwd of de gemeente in gesprek is met de firma Boverhoff en Scania over mogelijke andere oplossingen‘, aldus fractielid Arjan Spaans in een persbericht. ‘Als voorbeeld wil ik meegeven dat het gedrag van chauffeurs al een stuk zou helpen: als Scania ervoor kan zorgen dat vrachtwagens alleen met stads/contourverlichting op het -toch al verlichte- terrein rijden, dan is dat in de ogen van CDA Zwolle een snelle en simpele oplossing. En wie weet zijn er nog meer dingen te bedenken, we vragen het college dan ook om de omwonenden erbij te betrekken, dit om er samen uit te komen.‘