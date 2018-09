Lichte stijging WW-uitkeringen in regio Zwolle

In de regio's Stedendriehoek en Veluwe nam het aantal uitkeringen juist verder af. Ten opzichte van juli was het aantal uitkeringen met 9561 precies 1,3 procent lager. Afgezet tegen tegen dezelfde periode vorig jaar is het aantal uitkeringen met een kwart gedaald. In beide gevallen presteert de regio daarmee iets beter dan het landelijk gemiddelde.

Tijdelijk

In de regio Zwolle werden eind augustus 7988 WW-uitkeringen verstrekt, 50 meer dan de maand ervoor. "Dit betreft een tijdelijke stijging vanuit het onderwijs en van uitzendkrachten in de bouw vanwege de vakanties in de zomer", zo legt het UWV uit. "Tijdelijke contracten in het onderwijs lopen vaak af voor de zomervakantie. De bouwvak zorgt voor een tijdelijke toename van de WW vanuit bouwberoepen." Evengoed is het aantal uitkeringen in deze regio in een jaar tijd ook met ruim een kwart gedaald.