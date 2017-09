Lidl steunt basisschool De Morgenster

LIVE - Kamer legt zich neer bij route over Teuge, kort geding dreigt

16:28 De Tweede Kamer debatteert over de omstreden vliegroutes van Lelystad Airport en de toekomst van vliegveld Teuge. Na de harde vorige vorige week over onder meer het proces, de verlate herindeling van het luchtruim en de gevolgen van de lage vliegroutes, is de Kamer vandaag een stuk milder. Opening van Lelystad Airport in 2019 is leidend.