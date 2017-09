Liefhebber vertelt Zwolle over vleermuizen: 'Ze zijn niet eng'

De één loopt gillend weg als er één voorbij vliegt, de ander vindt het fascinerend: vleermuizen. Maarten van Dongen (46) uit Olst hoort bij die laatste groep. Vanavond vertelt hij in De Oude Mars in Zwolle alles over deze zeer beschermde diersoort. Zijn belangrijkste boodschap: ,,Ze zijn niet eng.''

De Facebookpagina van dit evenement kondigt Van Dongen aan als Batman. ,,Dat was een grapje. Degene die de uitnodiging heeft gemaakt wilde mij eerst vleermuisexpert noemen, maar dat vind ik zo oubollig. Ik ben geen expert, maar een geïnteresseerde amateur. Ik ben er ook niet elke dag mee bezig, zoals vogelspotters. Maar als het over vleermuizen gaat ben je al snel één oog in het land der blinden. Het grote publiek weet er weinig over.''

Zijn interesse in vleermuizen gaat al heel lang terug. ,,Ik ben dertig jaar geleden lid geweest van een natuurclubje en daar ben ik mee geweest naar een inventarisatie van vleermuizen. Je gaat dan naar een dorp waar vleermuizen zijn, in de schemering posten en kijken waar ze vandaan komen. Daarna volg je ze terug in die richting en dan kun je een inschatting maken waar hun verblijfplaats is.''

Mysterieuze bloeddrinkers

Naast liefhebber Van Dongen zijn er ook veel mensen die niks van vleermuizen moeten hebben. ,,Daar begrijp ik natuurlijk niks van. Maar onbekend maakt onbemind. Het zijn mysterieuze beesten en nachtdieren, dat vinden mensen eng. Ook fladderen ze en er zijn de verhalen van vroeger over heksen en vampiers. Er bestaan wel vleermuizen in Zuid-Amerika en Midden-Amerika die inderdaad bloed drinken, maar dat doen ze vooral bij koeien en paarden. De Europese vleermuizen eten alleen insecten en zijn vaak maar een paar centimeter groot. Vleermuizen zijn niet schadelijk voor mensen en ze zijn niet eng.''

Volgens Van Dongen zijn er in Nederland twintig verschillende soorten vleermuizen. Deze regio is niet het vleermuizen-walhalla van Nederland, daarvoor moet je in Limburg zijn. In deze regio zitten volgens hem ongeveer acht soorten. Dat vleermuizen niet schadelijk voor mensen kunnen zijn, wil niet zeggen dat ze geen overlast veroorzaken. Van Dongen: ,,Het kan wel voorkomen dat ze in de spouw van je huis gaan zitten als dat niet goed dicht is. Dat is niet erg, maar het kan gaan stinken als ze daar voor langere tijd zitten.''

Gevangenis

Bij het oplossen van dat probleem moet je volgens Van Dongen wel voorzichtig te werk gaan. ,,Vleermuizen gaan in bepaalde periodes weer weg en dan kun je het gat dichtmaken. Je moet er echter geen chemisch spul over gooien, dan kun je zomaar in de gevangenis belanden. Vleermuizen zijn namelijk zwaar beschermde diersoorten.''