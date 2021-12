Ligt Zwolle over vijftig jaar aan zee? In Assendorp nemen ze morgenavond de scenario’s door

Zwolle aan zee. Hoe groot is de kans dat dit over enkele decennia realiteit is? Water- en klimaatspecialist Henk Ovink komt morgenavond in Assendorp daarover vertellen. ,,Zwolle is omringd door water. Daarom is dit soort avonden belangrijk.”

De organisatie van de lezing is handen van Vijftig Tinten Groen, die de wijk Assendorp helpt minder kwetsbaar te worden. Olaf Heinen zet zich namens de organisatie volop in voor het verduurzamen van de wijk. Hij vertelt over de lezing van Ovink.

Wat doen jullie allemaal om Assendorp klimaatbestendig te maken?

,,Wij proberen overlast te verminderen. In de zomer hebben we in Assendorp bijvoorbeeld veel last van hittestress en in de winter weer veel wateroverlast. Dat komt door de verstening van de wijk. Samen met de andere buurtbewoners proberen we door het aanleggen van geveltuinen en ander groen deze overlast te verminderen.”

,,Daarnaast houden wij ons ook bezig met de energietransitie. Assendorp staat vol met oude huizen met slechte isolatie. We proberen bewoners te informeren over zuinig wonen om ze vervolgens ook te helpen om hun huis te verduurzamen.”

Waarom hebben jullie Henk Ovink uitgenodigd?

In ‘het Warmtecafé’ in Assendorp hebben we al vaker bekende sprekers gehad. We zijn altijd op zoek naar inspirerende mensen die een verhaal te vertellen hebben. Ovink is zo iemand. Hij reist de hele wereld over om overheden te helpen met waterproblemen en staat wereldwijd zelfs bekend als ‘Henk the Water Guy’.”

,,Ovink helpt in al die landen oplossingen te bedenken voor de problemen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Ook in Zwolle gaat dat mogelijk gebeuren. De stad is namelijk omringd door water en veel wijken hebben last van verstening. Daarom is het belangrijk dat we dit soort avonden organiseren.”

Waar gaat de lezing over?

,,We weten niet precies wat er in de toekomst gaat gebeuren. We weten niet hoeveel de temperatuur, zeewaterspiegel en rivieren gaan stijgen. En we weten ook niet precies welke uitdagingen de klimaatverandering nog meer met zich mee brengt. Ovink komt vertellen over de verschillende scenario’s en over mogelijke oplossingen. Daarnaast gaan we kijken wat wij in de wijk kunnen doen.”

De lezing

Naast Ovink komt wethouder Ed Anker vertellen over de bijzondere ligging van Zwolle. Hij doet dat onder meer door middel van een persoonlijke column over water. Ook Wim Eikelboom is aanwezig om over de IJssel te vertellen.

De lezing is morgen digitaal te volgen van 19.30 tot 21.30 uur. De link naar de lezing is te vinden op de website van Vijftig Tinten Groen Assendorp. Aanmelden is gratis, maar moet wel minimaal een paar uur van tevoren.