Lijbrije voor vijfde jaar op rij uitgeroepen tot beste restaurant door 500 chefs uit Nederland

Theater­groep The Young Ones stopt: ‘Het is doodzonde’

15:45 ,,Het is doodzonde”, zegt regisseur en oprichter Jeroen Kriek (58) van Zwolse theatergroep The Young Ones. “Maar het kan niet anders”, is de conclusie. De groep houdt na tien jaar op te bestaan. Geen makkelijk besluit, maar wel nodig. “Het was niet meer vol te houden.”