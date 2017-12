Lijmpoging in rechtszaak rond Zwolse gladde vloeren

De gemeente Zwolle als opdrachtgever, hoofdaannemer Van Gerner en vloerenlegger Multipox gaan voor volgende woensdag nog eens met elkaar om tafel om te zoeken naar een oplossing voor de gladde kleedkamervloeren in twee gymzalen. En of er in de komende kerstvakantie nog herstelwerkzaamheden kunnen plaatsvinden, zodat vermeend slipgevaar in het nieuwe jaar is geweken.

Dat is de voorlopige uitkomst van een kort geding dat donderdag werd gehouden. De vernieuwde vloeren in de gymzaal aan de Beulakerwiede in de Aa-landen en de Van Hille Gaerthestraat in de Wipstrik zijn op eerste dag van dit schooljaar in gebruik genomen. Maar zowel gemeente Zwolle als Van Gerner is niet tevreden met het werk dat Multipox afleverde. ,,Het is net alsof je over een spiegelei loopt, zo glad", constateerde een vertegenwoordiger van Van Gerner, die het werk van Multipox - met een verleden in Heerde - bij de zitting als 'wanprestatie' omschreef. ,,Een ijsbaan. Er hebben zich vooralsnog geen ernstige valpartijen voorgedaan. Daar ben ik blij mee, want anders zijn de rapen gaar. Maar verder? De kinderen douchen er niet eens."

Antisliplaag

Van Gerner liet het werk voor 28.000 euro door Multipox uitvoeren. Die kwam later voor aanvullende werkzaamheden met een extra som van 12.000 euro. Dat vindt Van Gerner wat veel van het goede, bovendien is er volgens de hoofdaannemer geen afgesproken antisliplaag in de kleedruimtes, douchevloer en toiletten aangebracht. Multipox bestrijdt dat ten zeerste. ,,Een lichte antisliplaag, precies zoals in de offerte staat", stelde de directeur, ondersteund door een advocaat. ,,Ik ben er vorige week nog geweest. De vloeren zijn stroef. En als ze nat worden juist nog meer, omdat ze waterafstotend zijn."

De rechter hoorde beide partijen aan, maar merkte op dat Van Gerner en gemeente Zwolle wel kunnen beweren dat er veel klachten over de vloeren zijn, dit nergens concreet in de stukken wordt vermeld. Multipox vindt daarnaast dat Van Gerner wel rijkelijk laat is met haar onvrede. ,,De vloeren zijn al maanden in gebruik, nooit is er geklaagd. Dat moet je wel doen, anders verspeel je je rechten. En als de vloeren echt zo onveilig zijn, waarom sluit de gemeente Zwolle ze dan niet en laat het er wel kinderen douchen?" Van Gerner stelt dat de vloeren van meet af aan niet deugen. ,,Maar ze moeten door scholen gebruikt worden. Die moeten hun uren maken."

Voorschriften

Het aanbod van Van Gerner om gezamenlijk bij de gymzalen te kijken sloeg de rechter af, ze is op het gebied van gladheidsvoorschriften immers ook geen deskundige. Op haar verzoek zoeken Van Gerner en Multipox alsnog een compromis om de zaak in de kerstvakantie glad te strijken. En naar ieders tevredenheid de klus samen af te maken. Daarbij heeft het wel de instemming nodig van de gemeente Zwolle, die als opdrachtgever een snelle oplossing wil. Mislukt de lijmpoging, dan beslist de rechter alsnog of Multipox verbeterwerkzaamheden moet uitvoeren.